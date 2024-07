"Violeur de la Sambre" : Dino Scala demande à être interrogé par la juge d'instruction

Alors qu'une information judiciaire a été ouverte il y a plus d'un an, Dino Scala n'a toujours pas été interrogé par la juge en charge de ce nouveau dossier. Il réclame une rencontre, dans une lettre envoyée par son avocate.

Deux ans après sa condamnation à vingt ans de réclusion pour 54 agressions sexuelles et viols par la cour d'assises du Nord, Dino Scala est soupçonné dans une autre affaire. Mais depuis l'ouverture d'une information judiciaire, il y a plus d'un an, il n'a pas été interrogé par la juge. Franceinfo a pu consulter mardi 2 juillet la lettre envoyée à la magistrate par l'avocate de Dino pour demander une audition, confirmant une information de RTL.

Une information judiciaire est en effet ouverte depuis mars 2023, pour enquêter sur 15 viols et agressions sexuelles supplémentaires imputés à Dino Scala. "Mon client ne cesse d'être cité dans les médias comme étant le principal suspect d'une information judiciaire ouverte il y a plus d'un an. Pour autant, il n'a toujours pas été entendu ni convoqué dans le cadre de cette instruction, ce qui le prive d'accéder au dossier, de se défendre", assure dans cette lettre Margaux Mathieu son avocate.

"Le fait que son interrogatoire soit repoussé a pour seule conséquence de retarder sans motif le moment où il pourra avoir accès au dossier, en vue de l'exercice normal de ses droits de la défense", ajoute Margaux Mathieu. Pour l'heure, Dino Scala n'est pas mis en examen dans le cadre de cette nouvelle information judiciaire. Son avocate dénonce des "violations répétées et manifestes du secret de l'instruction", après la publication par plusieurs médias d'éléments concernant cette information judiciaire.