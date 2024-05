Trafic de drogue à Canteleu : le procès de l'ex-maire Mélanie Boulanger suspendu pendant une semaine

Dès son ouverture, le tribunal correctionnel de Bobigny a suspendu pour une semaine, lundi 27 mai, le procès de l'ex-maire de Canteleu. Mélanie Boulanger est jugée avec 18 autres prévenus pour un vaste trafic de drogue dans cette petite ville de Seine-Maritime. Saisi d'une demande de sursis à statuer sur un pourvoi en cassation, "le tribunal met l'affaire en continuation au lundi 3 juin à 10 heures", a déclaré le président de la 13e chambre Jean-Baptiste Acchiardi. La continuation éventuelle du procès dépendra de l'examen ou non du pourvoi dans l'intervalle par la Cour de cassation.

Fruit de deux ans d'enquête, le tentaculaire dossier Canteleu, commune populaire de 14 000 habitants de l'agglomération de Rouen, illustre l'enracinement et la puissance grandissants des narcotrafics dans des villes de petite et moyenne tailles en France. Élue maire en 2014 et figure du socialisme normand, Mélanie Boulanger est soupçonnée d'avoir fait pression sur les services de police pour qu'ils ne gênent pas les affaires du redoutable clan Meziani, réputé pour tenir le trafic dans sa ville et y faire régner la terreur.

"Ma cliente attend que la justice lui soit rendue, que son honneur lui soit rendu. Cela fait des mois que son nom est jeté à la vindicte et en pâture au mépris de la présomption d'innocence", a réagi son avocat, Arnaud de Saint-Rémy, auprès des nombreux journalistes présents à Bobigny.