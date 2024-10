Scandale des enfants placés du Nord : ouverture du procès à Châteauroux

Le procès d'habitants ayant accueilli illégalement des enfants placés par l'Aide sociale à l'enfance du Nord s'est ouvert lundi 14 octobre à Châteauroux, dans l'Indre. Cinq victimes vont raconter les sévices qu'elles ont subis parfois pendant des années. 18 prévenus seront jugés jusqu'à vendredi.

Dans la matinée du lundi 14 octobre, cinq anciens enfants placés sont arrivés au palais de justice de Châteauroux (Indre) munis de pancartes dénonçant le silence coupable des institutions chargées de les protéger, alors qu'ils étaient mineurs, isolés et confiés à des familles d'accueil défaillantes. Ils attendent beaucoup de ce procès. Sur le banc des parties civiles, cinq victimes vont raconter les sévices qu'elles ont endurés durant des années parfois, en étant soumises à des travaux forcés ou en étant dénutries.

Un réseau illégal

Les faits se sont déroulés entre 2010 et 2017. Des dizaines d'enfants ont été confiées par l'Aide sociale à l'enfance (ASE) du Nord à une structure qui les a alors répartis dans des familles de l'Indre, de la Creuse et de la Haute-Loire. Mais aucune de ces familles ne disposait de l'agrément obligatoire et aucune n'a été contrôlée par l'ASE. Parmi les 18 prévenus, Bruno C. est accusé d'avoir organisé ce réseau illégal qui a rapporté aux familles 630 000 euros d'argent public. Le procès se poursuivra jusqu'à vendredi.

