Pédophilie : ouverture du procès d'un Français soupçonné d'avoir commandité à distance des viols sur des enfants philippins

Jugé depuis la matinée du mardi 29 octobre aux assises, Bolhem Bouchiba est soupçonné d'avoir commandité derrière son écran des viols en direct sur des enfants philippins, moyennant finances. Cette figure du film d'animation, qui travaillait pour Disney et Pixar, encourt jusqu'à 40 ans de réclusion.

Le procès est rare pour la justice française. Depuis la matinée du mardi 29 octobre, Bolhem Bouchiba est jugé aux assises. Il est soupçonné d'avoir commandité derrière son écran des viols en direct sur des enfants philippins, moyennant finances. Il aurait sévi entre 2012 et 2021, année de son interpellation, et a tout de suite reconnu les faits. Si son nom est peu connu du public, Bolhem Bouchiba était une figure du film d'animation. Originaire d'Angoulême (Charente) et aujourd'hui âgé de 59 ans, il travaillait pour Disney et Pixar.



Déjà condamné pour une agression sur sa belle-fille

Installé aux États-Unis, il avait fait l'objet d'un signalement d'Europol en 2021, après des transactions suspectes vers les Philippines. Il avait été interpellé à San Francisco (États-Unis) puis était passé aux aveux. Il avait expliqué être consommateur de contenus sexuels via des webcams, en donnant des ordres d'attouchement et de viol sur des fillettes âgées de 5 à 10 ans, payés entre 50 et 100 euros, profitant de la précarité des familles philippines. Les victimes n'ont jamais été identifiées. L'accusé a estimé avoir payé pour environ 200 abus sexuels. Il avait déjà été condamné pour une agression sur sa belle-fille. Bolhem Bouchiba encourt jusqu'à 40 ans de réclusion.



Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.