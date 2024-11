Patrick Balkany demande une remise de sa peine d'inéligibilité pour pouvoir se représenter aux municipales à Levallois-Perret en 2026

Patrick Balkany compte bien se représenter aux élections municipales à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) en 2026 et pour cela, celui qui fut maire de la commune plus de 30 ans, demande au parquet national financier (PNF) une remise de se peine de 10 ans d'inéligibilité, comme l'a appris franceinfo de source judiciaire et auprès de Patrick Balkany, confirmant une information de BFMTV.

Cette requête en relèvement de peine complémentaire d'inéligibilité de 10 ans, confirmée par la cour d'appel de Paris en mars 2021, a été déposée par son avocat le 25 octobre dernier, précise la source judiciaire. Le PNF va étudier la demande puis saisir le tribunal correctionnel qui statuera en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, ajoute cette source.

"La retraite, c'est l'antichambre de la mort"

Pour Patrick Balkany, joint par franceinfo, qui a été reconnu définitivement coupable de fraude fiscale et blanchiment avec son épouse Isabelle, cette demande au PNF va de soi. Car "tout le monde" à Levallois "me demande de me représenter. Je considère que la retraite c'est l'antichambre de la mort".

Il rappelle avoir été élu "plus de 30 ans à Levallois, 25 ans à l'Assemblée. Si j'ai été élu toutes ces années, c'est que les Levalloisiens me font confiance". Le couple Balkany a été reconnu coupable d'avoir dissimulé au fisc un patrimoine évalué à 13 millions d'euros.