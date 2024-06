Narcotrafic à Canteleu : "Je voulais vous dire mon innocence", clame l'ex-maire, Mélanie Boulanger, dans sa déclaration préliminaire au procès

"Depuis plus de 32 mois, il est dressé un portrait de moi, de mon action et de la ville que j'ai administrée pendant 10 ans, qui est faux et déformé par les médias", a lancé l'ex-maire de Canteleu (Seine-Maritime), Mélanie Boulanger, mise en cause dans une affaire de narcotrafic sur sa commune, lors de sa déclaration préliminaire au procès qui se déroule mercredi 19 juin au tribunal correctionnel de Bobigny.

"Je voulais aussi vous dire mon innocence", martèle-t-elle, "dans cette histoire, je suis innocente, mais je suis aussi très, très loin des autres prévenus, dont je dois vous confier que j’ai découvert les visages de 16 d’entre eux le premier jour du procès". "Je suis très loin de ces personnes, car je ne partage avec eux aucun intérêt financier, philosophique, personnel, politique", explique Mélanie Boulanger, "rien dans mon éducation et ma vie, n’est comparable à ce qu’ils sont et à ce qu’ils font". Elle a également rappelé n'avoir "jamais été citée dans les médias" et avoir "réservé à la justice" ses déclarations et ses réponses.