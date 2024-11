L'ex-secrétaire d'Etat Thierry Mandon condamné à 12 mois de prison avec sursis

L'ancien ministre socialiste a été reconnu coupable d'"escroqueries", "tentative de détournement de biens publics par une personne dépositaire de l'autorité publique", "faux et usage de faux en écriture" et "abus de biens sociaux".

L'ancien secrétaire d'Etat socialiste Thierry Mandon a été condamné, vendredi 15 novembre, à un an de prison avec sursis et 22 000 euros d'amende pour escroqueries en lien avec ses anciennes fonctions de directeur général de la Cité du design de Saint-Etienne. Il a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne d'"escroqueries", "tentative de détournement de biens publics par une personne dépositaire de l'autorité publique", "faux et usage de faux en écriture" et "abus de biens sociaux".

L'ancien directeur de la Cité du design de Saint-Etienne (2018 à 2022) est condamné également à cinq ans d'inéligibilité ainsi qu'à une interdiction définitive de présider ou de diriger un établissement public, a précisé le président du tribunal, ajoutant que "l'ensemble est immédiatement exécutoire". Il va ainsi devoir démissionner de son poste de secrétaire général du Conseil national du commerce, qu'il occupe depuis juin 2023, a déclaré son avocat André Buffard auprès de l'AFP. La décision de faire appel "est en réflexion", a-t-il ajouté.

La défense a plaidé coupable lors du procès

Thierry Mandon avait admis avoir produit de fausses factures pour faire financer, pour près de 15 000 euros, un escalier sur mesure à son domicile parisien et faire rembourser par Cité Services 43 voyages en TGV Paris-Saint-Etienne préalablement payés par la Cité du design, ainsi qu'un déplacement en Chine qui n'avait finalement pas eu lieu à cause du Covid-19. La défense avait plaidé coupable, tout en soulignant que l'intégralité des sommes détournées avait été remboursée par son client avant le signalement effectué en novembre 2022 par le président de la Cité du design, Marc Chassaubéné, également adjoint à la culture de Saint-Etienne.