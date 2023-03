Justice : le procès en appel pour l'agression sexuelle de Shaïna aura lieu à Amiens la semaine prochaine

Le procès en appel pour l'agression sexuelle qu'a subie Shaïna, une adolescente victime d'un viol collectif en 2017 dont le corps avait ensuite été retrouvé dans un cabanon incendié à Creil, dans l'Oise, en octobre 2019, aura lieu à Amiens, dans la Somme, la semaine prochaine.

À Creil (Oise), c'est une famille soudée dans la douleur qui reçoit les équipes de France Télévisions, ce jour-là. Sur l'étagère de la maison, il y a des photos de Shaïna, poignardée et brûlée vive à 15 ans par son petit ami de l'époque. À 13 ans, la victime avait déjà été victime d'un viol collectif. Le procès en appel pour agression sexuelle aura lieu à Amiens (Somme), la semaine prochaine.



"Ça fait plus de six ans qu'on attend justice"

"Pour nous, c'est beaucoup de souffrance, parce que le premier volet de cette affaire date quand même de 2017, et ça fait plus de six ans qu'on attend justice", explique Yasin Hansye, frère de Shaïna. Au tribunal de Senlis (Oise), il y a un an, trois de ses agresseurs ont écopé jusqu'à un an de prison avec sursis. En octobre 2019, son corps avait été retrouvé dans un cabanon incendié dans les jardins familiaux à Creil. Depuis, son frère consacre son temps et son énergie à faire vivre la mémoire de sa sœur. Le meurtrier présumé de l'adolescente sera jugé devant la cour d'assises des mineurs de Beauvais (Oise) en juin prochain.