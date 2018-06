Igor et Grichka Bogdanoff ont été placés en garde à vue pour des soupçons d'escroquerie

Les frères jumeaux sont entendus, mardi, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour "escroquerie sur personne vulnérable et tentative d'escroquerie".

Igor et Grichka Bogdanoff ont été placés en garde à vue, dans la journée du mardi 19 juin, à Paris, a appris franceinfo de source judiciaire. Les frères jumeaux, animateurs d'émissions scientifiques à la télévision, sont entendus dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour "escroquerie sur personne vulnérable et tentative d'escroquerie".

Les deux frères sont âgés de 68 ans. Ils ont établi leur renommée grâce à leur participation à des émissions de télévision, notamment autour de la science comme Un sur cinq sur Antenne 2, ou encore Temps X, sur TF1, dans la seconde partie des années 1970. Plus récemment, ils se sont illustrés dans l'émission de C8 "Touche pas à mon poste !", pour laquelle ils ont tenu une chronique scientifique.

Igor et Grichka Bogdanoff se sont également illustrés par de nombreux livres en relation avec la science. Le plus récent a été publié en 2017 et s'intitule : Science minute : Le tour de la science en 80 minutes.