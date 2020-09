Drôme : un enfant paraplégique à la suite d'un accident, le chauffard condamné à cinq ans de prison

L'homme livrait de la drogue. Conduisant sans permis, il avait percuté la voiture d'une famille en doublant sur une ligne blanche avant de prendre la fuite.

Un automobiliste de 22 ans a été condamné à 5 ans de prison, dont un avec sursis, mardi 29 septembre pour avoir blessé grièvement quatre personnes d'une même famille dont un enfant dans un accident de voiture, en août 2019 à Portes-lès-Valence (Drôme). L'enfant de six ans est devenu paraplégique après la collision, rappelle France Bleu Drôme Ardèche.

Le 30 août 2019, alors qu'il livrait de la drogue, cet homme a pris la route sans permis. En excès de vitesse et doublant sur une ligne blanche, il a percuté le véhicule arrivant en face. Les parents ont été lourdement blessés, leur petite fille de six semaines a eu les deux clavicules cassées, tandis que le fils de six ans est touché à la moelle épinière, handicapé à vie.

Un an de sursis avec obligation de soin

L'homme a ensuite cherché à récupérer dans son véhicule deux téléphones, une balance et une trentaine de grammes de cannabis, avant de tenter de prendre la fuite, a détaillé le procureur à l'audience. Le tribunal l'a condamné à 5 ans de prison, dont un avec sursis, ainsi qu'à une obligation de soins et d'indemnisation des victimes.