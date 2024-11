Document franceinfo Procès de l'assassinat de Samuel Paty : "C'est important pour moi d'être là pour Samuel, pour être face aux accusés", affirme sa sœur

Au premier jour du procès de l'assassinat de Samuel Paty, sa sœur Gaëlle est venue assister à l'audience à Paris, lundi 4 novembre. Elle tient à suivre le procès en intégralité. Et s'est confiée à franceinfo. "C'est un procès que j'attendais depuis quatre ans avec toute ma famille. Ça fait bizarre d'y être enfin, d'être à cette fameuse étape qu'on attend dans notre tête depuis quatre ans", explique-t-elle.

"J'avais hâte d'y être, de voir les accusés, d'entendre la justice parler de ce qui s'est passé, c'était important pour moi. C'est le début, ce n'est que le premier jour, il va y avoir beaucoup d'autres journées. Je serai présente à toutes", ajoute Gaëlle Paty. "C'est important pour moi d'être là pour Samuel pour le représenter, pour être face aux accusés et matérialiser ce qu'ils ont fait."

Samuel Paty, professeur d'histoire de 47 ans, avait été décapité le 16 octobre 2020 devant son collège par un jeune Tchétchène radicalisé qui a été abattu par la police. Mais huit autres personnes comparaissent devant la justice. Face à eux la sœur de Samuel, Gaëlle Paty, a tenu à être présente. "Les voir ce n'est pas toujours agréable, évidemment", mais "ce n'est pas intimidant pour moi, j'avais vraiment ce besoin intime d'être là, et d'être présente face à eux".

Un besoin de comprendre

Gaëlle Paty "attend surtout de les entendre, j'en ai besoin. Je veux comprendre comment ils fonctionnent" afin de savoir "ce qui les a amenés là, dans leur parcours personnel, dans leurs entourages", insiste-t-elle. "J'ai besoin de comprendre comment on en arrive là à vouloir tuer et décapiter un prof en France. C'est tellement incompréhensible pour moi et beaucoup de gens. J'ai besoin de comprendre comment on arrive à cette extrémité."

Gaëlle Paty pense que ces huit accusés "ont vraiment une part de responsabilité. Ce n'est pas eux qui ont agi en dernier, mais c'est quand même à cause de chacun d'eux qu'on en est arrivés là. Ils n'ont pas complètement été acteurs à la fin mais ils ont été acteurs depuis le départ de la polémique et de la cabale sur les réseaux sociaux", estime la sœur de Samuel Paty.