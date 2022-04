Assises de la Gironde : un pédocriminel qui se faisait passer pour un babysitter condamné à 20 ans de réclusion

La cour d'assise de Bordeaux a condamné mardi 12 avril un pédocriminel girondin à 20 ans de réclusion criminelle, rapporte France Bleu Gironde. Après quatre jours de procès à huis clos, les jurés ont suivi les réquisitions de l'avocat général. Le verdict a été rendu lors d'une audience publique.

L'accusé, un trentenaire multirécidiviste qui se faisait passer pour un babysitter, a été reconnu coupable d'une série de viols et d'agressions sexuelles sur quatre enfants âgés de 6 à 11 ans. Les sévices, commis entre 2016 et novembre 2018 dans le Médoc, ont été filmés et diffusés sur le Dark Web, partie cachée du réseau d’internet où les échanges sont anonymisés.

Déjà condamné pour agressions sexuelles sur mineurs

Cet ancien comptable dans un supermarché de Marcheprim (Gironde) a déjà été condamné en 2012 pour six agressions sexuelles sur mineurs. Mais quelques semaines après sa sortie de prison en 2016, il publie des annonces pour proposer des services de babysitting. "Il déposait, sous de fausses identités, des annonces sur des sites de garde d'enfants, nounou top, mais aussi Le Bon Coin et Facebook. Il passait pour un ange, bien sous tous rapports, sans rien qui dépasse, on ne voit rien arriver", raconte Vanessa, mère de l'une des jeunes victimes. "C'est plus qu'un trauma chez mon enfant", confie-t-elle à France Bleu Gironde.

En tombant sur l'une de ses annonces, une maman a reconnu le pédocriminel. Cette dernière a alors immédiatement déposé une main-courante afin d'alerter la justice. Convoqué devant un juge d'application des peines de Bordeaux, il avait fait l'objet d'un simple rappel à l'ordre. "Mais apparemment, ça ne l'a pas arrêté, et il est allé encore plus loin, regrette Vanessa. Ce n'était pas un suivi judiciaire assez régulier. Tout aurait pu être évité. Aujourd'hui, j'ai peur pour l'avenir. Mon enfant a honte et se sent coupable alors que ce n'est pas aux enfants d'avoir honte. Mais allez expliquer ça à une petite victime qui à l'époque avait 8 ans."

La cour d'assises de Bordeaux a assorti la peine de 20 ans de réclusion d'une période de sûreté des deux tiers, ainsi que d'un suivi socio-judiciaire de 20 ans et d'une injonction de soins. A l'issue du verdict, l'accusé a été reconduit dans sa cellule du centre pénitentiaire de Gradignan.