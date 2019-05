Besançon : l'anesthésiste mis en examen en liberté sous contrôle

Vendredi 17 mai au matin, le docteur Frédéric Péchier affiche un certain soulagement : il n'ira pas en prison malgré une mise en examen désormais pour 24 empoisonnements présumés. Son avocat, Me Jean-Yves Le Borgne a salué dans cette décision du tribunal de Besançon (Doubs) une "certaine sagesse". Soutenu par son épouse et ses deux enfants, le docteur Péchier sera soumis à un contrôle judiciaire renforcé.

"Il y a injustice face à cette décision"

Comme depuis deux ans, il a interdiction d'exercer la médecine et désormais également de vivre à Besançon ou d'entrer en contact avec les témoins. La décision reste incompréhensible pour les premières victimes réunies en association. "Il y a injustice face à cette décision", a déclaré Sandra Simard, la porte-parole de l'association des victimes présumées. Pour faire front commun, elles appellent les familles des 17 autres nouveaux cas suspects à les rejoindre. Le procureur a annoncé vouloir faire appel.

