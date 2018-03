VIDEO. Tarnac : "La justice s'est acharnée", affirme Julien Coupat

Après dix ans d’anonymat, c’est la première fois qu’il accorde un long entretien filmé et qu’il accepte de montrer son visage. Jusqu’alors, on ne le connaissait qu’à travers une photo de mauvaise qualité : Julien Coupat, 43 ans, accusé en 2008 d’être le chef d’une organisation terroriste internationale, revient sur toutes les zones d'ombre de ce que les médias ont appelé "l’affaire de Tarnac".

Le 11 novembre 2008, devant les caméras de télévision, 150 policiers cagoulés débarquent à Tarnac, petit village de Corrèze de 300 habitants, à la suite d'une vague de sabotages de lignes TGV. Neuf personnes sont mises en examen pour "association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes". Les autorités annoncent avoir neutralisé le chef d'une organisation terroriste internationale dénommée "Cellule invisible", Julien Coupat.

Un dérapage des services secrets ?

L'affaire s'est largement dégonflée. Après dix ans de procédure, la cour de cassation a fini par abandonner la qualification de terrorisme et Julien Coupat sera jugé pour "dégradation".

L'affaire Coupat est-elle l'un des plus grands fiascos de l'antiterrorisme français ? Procès-verbaux truffés d'erreurs, accusation de faux, témoignage truqué : à quelques jours du procès, qui doit s’ouvrir le 13 mars, "Envoyé spécial" révèle comment cette enquête ultra-médiatique a très vite dérapé et, à l’aide de documents inédits, comment les services secrets français et étrangers, qui traquaient Julien Coupat de longue date, auraient fabriqué un présumé chef terroriste.

Une enquête de Tristan Waleckx, Matthieu Rénier et Olivier Broutin, diffusée dans "Envoyé spécial" le 8 mars 2018.