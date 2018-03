DIRECT. Affaire Tarnac : après une enquête controversée, le procès s'ouvre à Paris

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TARNAC

: Pour ce procès, la défense du groupe de Tarnac a souhaité qu'une cinquantaine de témoins soient entendus, dont certains noms prestigieux comme le président de la SNCF, Guillaume Pepy, et la ministre de l'Intérieur de l'époque, Michelle Alliot-Marie. Sans surprise, ils ne viendront pas.

: Les huit prévenus du "groupe de Tarnac" sont accompagnés de soutiens nombreux et bruyants, qui n'ont pas tous pu entrer dans la salle d'audience, rapportent les journalistes sur place.

: Parmi les prévenus renvoyés figurent donc Julien Coupat, 43 ans, présenté comme le théoricien du groupe, son ex-compagne Yildune Lévy, 34 ans, Elsa Hauck, 33 ans, et Bertrand Deveaud, 31 ans. Poursuivis pour "association de malfaiteurs", ils encourent dix ans de prison. Les quatre autres prévenus doivent eux répondre de délits mineurs, comme le recel de documents volés ou le refus de se soumettre à un prélèvement biologique.

: Les prévenus sont arrivés quelques minutes plus tôt, dont le chef de file du groupe, Julien Coupat, dans une cohue filmée par notre journaliste Delphine Gotchaux. Vous pouvez suivre le procès dans ce direct.

: Le procès de huit membres du "groupe de Tarnac" s'ouvre à Paris.

: De son côté, Julien Coupat parlait pour la première fois à visage découvert dans un numéro d'"Envoyé Spécial", jeudi dernier. Voici l'entretien dans son intégralité.





: Les deux protagonistes de l'affaire Tarnac se sont exprimés ces derniers jours. "La manipulation ici est policière", a assuré Yildune Lévy, ancienne compagne de Julien Coupat et membre du groupe, hier sur France Inter. "Les policiers écrivent noir sur blanc qu’on savait qu’on était suivis et on veut faire croire que deux personnes qui se savent suivies vont commettre une infraction ? Qui peut croire une bêtise pareille ?"

: Le procès de huit membres du "groupe de Tarnac" s'ouvre cet après-midi à Paris, et doit durer plus de deux semaines. Il y a dix ans, Julien Coupat et ses comparses étaient présentés comme de dangereux terroristes "d'ultragauche". Depuis, la qualification de terrorisme a été abandonnée, et ils ne seront jugés que pour des dégradations de lignes TGV et des manifestations violentes. Le procès pourrait être celui de l'enquête autant que des accusés. Vincent Daniel rappelle comment cette procédure s'est dégonflée.









<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span> Il y a dix ans, la France découvrait le village de Tarnac, fief du "groupe de Tarnac" auquel appartiennent Julien Coupat et Yildune Lévy. Alors que s'ouvre leur procès, et que les accusations de terrorisme n'ont finalement pas été retenues par la justice, la petite bourgade de Corrèze a toujours un sentiment partagée sur l'affaire. Franceinfo s'y est rendu.









: Nous vous le disions tout à l'heure : plusieurs membres du "groupe de Tarnac" – le nom du village de Corrèze où ils vivaient – comparaissent aujourd'hui devant le tribunal pour le sabotage d'une ligne de TGV en 2008. Près de dix ans après ce qui ressemble à un fiasco judiciaire, les habitants de Tarnac sont toujours divisés. Voici notre reportage sur place.









: La semaine dernière, Julien Coupat s'est exprimé pour la première fois face à une caméra dans "Envoyé spécial". L'émission revient sur les erreurs de cette enquête ultra-médiatique.



: Parmi les prévenus renvoyés figurent Julien Coupat, 43 ans, présenté comme le théoricien du groupe et son ex-compagne Yildune Lévy, 34 ans. La justice reproche aux principaux prévenus d'avoir, sur le fondement d'une idéologie développée dans un livre qui leur est attribué (L'insurrection qui vient), participé au sabotage d'une ligne SNCF à Dhuisy (Seine-et-Marne). Ils encourent dix ans de prison.