Affaire Griveaux : six mois de prison ferme requis contre l'artiste russe Piotr Pavlenski

L'artiste russe était jugé, en compagnie de sa compagne et coprévenue Alexandra de Taddeo, devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir, en 2020, enregistré et diffusé, sans son consentement, des images à caractère sexuel de Benjamin Griveaux,

Le parquet a requis mercredi 28 juin six mois d'emprisonnement ferme à l'encontre de l'artiste russe Piotr Pavlenski, pour avoir diffusé en février 2020 les vidéos intimes qui ont entraîné la chute de Benjamin Griveaux, ancien député et ancien porte-parole du gouvernement d'Edouard Philippe. La procureure a demandé six mois de prison avec sursis pour sa compagne et coprévenue Alexandra de Taddeo, à qui ces vidéos avaient été adressées lors d'une brève relation avec l'ex-ministre mi-2018.

L'artiste russe de 39 ans et la Française de 32 ans étaient jugés devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir, en 2020, enregistré et diffusé, sans son consentement, des images à caractère sexuel de Benjamin Griveaux, qui n'était pas présent à l'audience. En février 2020, ce dernier a été contraint d'abandonner sa campagne pour la mairie de Paris après la diffusion des vidéos intimes.

Piotr Pavlensk a fait valoir mercredi son droit au silence face au tribunal, quand Alexandra de Taddeo a défendu la "liberté artistique". Les deux prévenus encouraient jusqu'à deux ans de prison et 60 000 euros d'amende.