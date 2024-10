Le gouvernement lance une consultation sur la légalisation des casinos en ligne

"J'ai entendu les craintes du secteur." Le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, lance une concertation sur la légalisation des casinos en ligne en France, qui doit se tenir "dès la semaine prochaine" avec des acteurs du secteur, particulièrement préoccupés, a-t-il annoncé, lundi 28 octobre.

"Dès la semaine prochaine, je les recevrai personnellement pour construire avec eux les meilleures solutions concernant les casinos en ligne", une activité "fortement répandue mais non autorisée, non régulée et non dénuée de risques", poursuit Laurent Saint-Martin. L'objectif est d'"aboutir sur un schéma permettant de répondre aux préoccupations du secteur", est-il précisé dans le communiqué publié dans la soirée de lundi.

Laurent Saint-Martin avait annoncé dimanche le retrait de l'amendement, initialement porté par le gouvernement pour le budget 2025, ouvrant la voie à l'autorisation des casinos en ligne en France. Mais la possibilité d'une légalisation des casinos en ligne, réclamée par les opérateurs de jeux en ligne de longue date, avait fait fortement réagir les casinos physiques, qui avaient alerté sur les "conséquences catastrophiques" sur l'emploi et leur activité. La Fédération Addiction avait aussi tiré la sonnette d'alarme, les casinos en ligne étant considérés comme l'un des jeux les plus addictifs.