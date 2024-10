Jeux de casino en ligne : 62% des Français favorables à un encadrement par la loi, selon une nouvelle étude

Les Français sont 62% à être favorables à un encadrement par la loi des jeux de casino en ligne, selon une nouvelle étude de Consumer Science & Analytics (CSA) et de l'Association française des jeux en Ligne (AFJEL), menée "alors que le débat public porte sur le projet de loi de finances et la recherche de nouvelles recettes fiscales pour le pays", que révèle franceinfo mardi 22 octobre.

Les Français estiment globalement qu'un encadrement de ces pratiques permettrait de mieux protéger "les joueurs pathologiques et les mineurs", de "lutter contre le blanchiment d'argent, la fraude et le financement du terrorisme", de "réduire les risques de cyberharcèlement" (arnaques, vols de coordonnées bancaires), mais aussi "d'apporter des recettes supplémentaires à la Sécurité sociale et au budget de l'État".

La quasi-totalité des sondés ignorent que les casinos en ligne sont illégaux

Près d'un Français sur trois (28%) a déjà joué au casino en ligne, apprend-on également. La majorité de ces joueurs, surtout des hommes de moins de 35 ans, ne savaient pas que ces sites et applications étaient illégaux, et préféreraient que l'offre soit régulée et sécurisée (93%). Cependant, même si l'offre était régulée, les jeux de casino en ligne ne séduiraient qu'une petite minorité des non-joueurs (10%). Enfin, l'étude démontre qu'un Français sur deux a déjà vu une publicité pour ces jeux de casino en ligne.

Méthodologie : Échantillon national représentatif de 1 010 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.