Il gagne un million d'euros à "My Million" et ne s'en rend compte qu'à quelques jours de la date limite

Désormais millionnaire, ce cadre supérieur affirme n'avoir mis "personne au courant", même ses plus proches.

Le pactole a failli lui échapper. Un habitant de Lyon a découvert, samedi 6 avril, qu'il avait gagné un million d'euros au jeu My Million, 53 jours après le tirage et à une petite semaine de la date limite pour se faire connaître auprès de la FDJ.

"Au départ, je cherchais une chiffonnette [dans ma boîte à gants] pour essuyer mes lunettes ", raconte le quinquagénaire au Parisien. Quelques heures plus tôt, une amie lui avait parlé d'un avis de recherche lancé par la FDJ pour retrouver le gagnant, qui avait validé sa grille dans un tabac où il se rendait souvent. Ce joueur occasionnel n'avait pas fait le rapprochement.

Son ticket entre les mains, il s'est décidé à aller le scanner chez un détaillant, où un écran l'a invité à "contacter un centre de paiement". Il a découvert son gain au téléphone et a d'abord cru à une blague. "J'étais forcément un peu estomaqué", raconte-t-il. Désormais millionnaire, ce cadre supérieur affirme n'avoir mis "personne au courant", même ses plus proches. Il envisage d'investir dans l'immobilier et de s'offrir de "bons restaurants".