DIRECT. Isère : un homme suspecté d'avoir foncé sur des militaires en voiture a été interpellé à Grenoble

Ce qu'il faut savoir

La traque aura duré une partie de la matinée. Un individu suspecté d'avoir foncé en voiture sur des militaires sans faire de blessés à Varces-Allières-et-Risset (Isère), jeudi 29 mars, a été interpellé à Grenoble après avoir pris la fuite, a indiqué une source proche du dossier à France 3. Les enfants ont été brièvement confinés dans les écoles de la ville, mais cette mesure a été levée vers 11h30.

Des vérifications en cours. L'individu a été interpellé dans la cité de l'Arlequin, à Grenoble, a indiqué la police sur Twitter. Les autorités procèdent actuellement à des vérifications pour "déterminer s'il était le conducteur au moment des faits".

Des menaces proférées. L'homme "a menacé verbalement un premier groupe de militaires sortant pour un footing" et "a ensuite insulté et menacé un deuxième groupe, puis est revenu sur les lieux et a foncé sur ce groupe qui revenait alors de footing", selon un porte-parole de l'armée. Le suspect a ensuite pris la fuite.

Le parquet antiterroriste n'est pas saisi. Une enquête de flagrance pour tentative d'homicide a été ouverte par le parquet de Grenoble mais pour le moment, le parquet antiterroriste n'a pas été saisi.