Isère : le corps retrouvé dans un ruisseau est celui de Victorine, la jeune femme disparue samedi dernier

"Le corps était immergé dans un ruisseau et difficile d'accès", a déclaré la procureure de la République de Vienne (Isère), Audrey Quey, lors d'une conférence de presse.

Le corps retrouvé à Villefontaine (Isère) dans un ruisseau est bien celui de Victorine, la jeune femme disparue samedi dernier, a confirmé la procureure de Vienne Audrey Quey, lundi 28 septembre, lors d'une conférence de presse. "Il est évidemment trop tôt pour vous dire à quand remonte son décès et quelles en sont les causes", a-t-elle précisé. Le premier examen externe réalisé par la médecin légiste n'a pas permis d'identifier les causes du décès, mais des examens complémentaires, dont une autopsie, seront réalisés "dans les jours à venir".

Le corps de la jeune femme avait été découvert dans la matinée à Villefontaine (Isère), près des lieux où la jeune fille âgée de 18 ans avait disparu samedi soir. Ce corps, retrouvé dans un endroit difficile d'accès, entre le stade de la prairie et l'étang de Saint-Bonnet, n'avait pas immédiatement été identifié. Mais des baskets et un sac à main correspondant à ceux de Victorine, avaient été précédemment retrouvés dans le cadre des recherches menées dans le secteur, précise France 3 Auvergne Rhône-Alpes.

Samedi soir, la famille de la jeune fille avait signalé sa disparition à la gendarmerie à 21h30, inquiète de ne pas la voir rentrer alors que son dernier appel vers 19 heures indiquait qu'elle rentrait au domicile. Le parquet de Vienne avait immédiatement ouvert une enquête pour "disparition inquiétante", le scénario d'une fugue éventuelle ne semblant guère probable.

Après une battue organisée diimanche à l'initiative de la soeur aînée dans le secteur de la disparition, près d'un ensemble sportif, les recherches avaient repris lundi matin à l'aide d'un chien spécialisé, qui a marqué au niveau d'une buse près d'un ruisseau.

Au total, 130 militaires de la gendarmerie ont été mobilisés dans le cadre des opérations de recherche.