Isère : coups de feu après un différend entre automobilistes dans la périphérie de Grenoble

L'un des conducteurs a fait une queue de poisson à l'autre. Les deux automobilistes se sont suivis jusqu'à un parking d'un supermarché.

Une enquête a été ouverte après une altercation entre automobilistes dans la périphérie de Grenoble (Isère), jeudi 28 février au matin, qui s’est terminée par des coups de feu, indiquent nos confrères de France Bleu Isère. L'un des automobilistes a été légèrement blessé.

Le différend entre les deux conducteurs et les passagers a commencé sur l'autoroute par des queues de poisson et des invectives. Les deux voitures ont pris la sortie vers Fontaine (Isère), et se sont retrouvées au niveau d'un supermarché, boulevard Paul-Langevin. L’un des conducteurs a bloqué l’autre avec sa voiture, qui a alors sorti une arme à feu et a tiré. Le conducteur de la voiture visée a été blessé légèrement à une épaule et à une jambe et s’est rendu de lui-même à l’hôpital.

La Sûreté départementale est chargée de l’enquête.