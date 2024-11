Info franceinfo Cinq personnes mises en examen pour avoir monté une escroquerie à la montre de luxe

Cinq personnes, quatre hommes et une femme, ont été mises en examen vendredi 22 novembre pour escroquerie en bande organisée, selon une source proche du dossier. Quatre suspects sont placés en détention provisoire et un sous contrôle judiciaire. La justice statuera sur le sort de deux autres personnes ultérieurement.

Tous les sept, âgés de 30 à 53 ans, sont suspectés d'être des escrocs de haut vol qui utilisaient des faux billets pour acheter des montres de luxe Rolex, indique à franceinfo la gendarmerie nationale. Parmi les sept suspects, il y a cinq hommes et deux femmes. Cinq sont de nationalité française et deux sont Serbes.

Un sac rempli de faux billets

L'enquête a débuté à la fin de l'année 2023, quand un vendeur a déclaré aux gendarmes avoir été escroqué par deux hommes. Il avait chargé son fils de vendre une Rolex de collection à des acheteurs dans un hôtel près de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. La transaction a lieu dans un salon privé loué à cet effet. Un duo d’acheteurs se présente et remet 120 000 euros en espèces.

Mais tout ne se passe pas comme prévu, comme l'explique le colonel Denis Hebinger, qui dirige la section de recherches de Versailles : "Le vendeur est mis en confiance. Il a face à lui des gens qui présentent bien, qui ont loué un salon particulier dans un hôtel. Il y a une liasse de billets qui passe dans une compteuse - toujours la même liasse - pendant qu'un sac se remplit de faux billets. Un sac qui lui est remis à la fin de la vente mais il est trop tard à ce moment-là pour qu'il se rende compte qu'il est rempli de faux".

Chargée de l'enquête, la Section de recherches (SR) de Versailles identifie une équipe de malfaiteurs originaire des Balkans. La spécificité de cette dernière est de mobiliser des "talents" de divers délinquants à travers l'Europe, comme l'explique Denis Hebinger : "On a une équipe qui se constitue avec, chacun, ses 'qualités' ou ses 'talents'. Il y a l'équipe qui va au contact, qui présente bien, l'équipe qui parle au téléphone et qui va repérer les montres en vente à l'international et l'équipe qui se chargera d'écouler la marchandise, qui sera une équipe différente et qui présentera tout aussi bien".

En plus du duo de faux acheteurs qui manient les billets à Roissy-Charles-de-Gaulle, les gendarmes ont aussi identifié des rabatteurs spécialisés dans la détection de montres de luxe proposées à la vente, un donneur d'ordres, un faussaire fournisseur de faux billets installé à Marseille, et des revendeurs. Par exemple, la montre de Roissy a été proposée à la vente en Italie.

Des montres Rolex, des berlines, une pierre précieuse...

Mardi 19 novembre, les autorités décident de passer aux interpellations. L'opération est coordonnée par la Section de recherches (SR) de Versailles. Elle procède à des arrestations dans les Bouches-du-Rhône, en Seine-Saint-Denis, dans le Pas-de-Calais et dans le Nord, mais aussi à Amsterdam (Pays-Bas) avec l'appui des policiers néerlandais, du Groupe interministériel de recherche (GIR) de Pontoise, de la SR de Marseille, de l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI) et des groupements de gendarmerie du Val-d'Oise, du Pas-de-Calais et du Nord.

Quatorze adresses ont été perquisitionnées. Les autorités ont saisi six montres Rolex, quatre berlines allemandes, des bouteilles de vins de prestige, une pierre précieuse estimée à 400 000 euros et des cartes Pokémon de collection, qui peuvent valoir plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais aussi plusieurs dizaines de milliers d’euros en espèces et sur des comptes bancaires, des portefeuilles de cryptomonnaies à évaluer, ou encore des faux billets.