Stade de France : le ministère des Affaires étrangères publie un formulaire de plainte à destination des supporters de Liverpool et de Madrid

Les ambassades de France au Royaume-Uni et en Espagne publient sur leur site le formulaire que les supporters du FC Liverpool et du Real Madrid peuvent remplir pour porter plainte.

Dix jours après les incidents survenus au Stade de France (Seine-Saint-Denis) lors de la finale de Ligue des champions de football, les ambassades de France au Royaume-Uni et en Espagne s'adressent aux supporters de Liverpool et de Madrid. Elles publient - en anglais et en espagnol - sur leur site le formulaire que les supporters peuvent remplir pour porter plainte, a constaté le correspondant de Radio France à Londres.

Dans un message intitulé "Dispositions pour les ressortissants étrangers victimes d'actes criminels lors de la finale de la Ligue des champions", le ministère des Affaires étrangères indique que les supporters anglais et espagnols peuvent remplir ce formulaire pour porter plainte. En mettant également à disposition l'adresse du procureur de Bobigny (Seine-Saint-Denis).

Trois policiers français à Liverpool

"Ces aménagements temporaires traduisent la volonté du gouvernement français de donner aux ressortissants étrangers la possibilité d'entrer en contact direct avec les autorités judiciaires françaises au sujet d'infractions dont ils s'estiment victimes lors de l'événement", indique le message.

Par ailleurs, trois policiers français sont arrivés dimanche à Liverpool pour recueillir les plaintes des supporters des Reds après les incidents survenus le 28 mai dernier. Anglophones, les trois policiers français vont rester sur place jusqu'à mi-juin.