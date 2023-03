Incidents au Stade de France : les supporters de Liverpool vont être remboursés par l'UEFA

La finale de la Ligue des champions 2022 entre les Reds et le Real Madrid à Saint-Denis avait été émaillée d'incidents et de scènes de violence.

L'UEFA a décidé d'indemniser l'ensemble des supporters du club anglais de Liverpool qui ont acheté leurs tickets pour assister à la finale de la Ligue des champions au Stade de France à Saint-Denis le 28 mai, selon un communiqué de l'instance européenne de football publié mardi 7 mars.

Dix mois après les graves incidents et scènes de violence au Stade de France, les quelques 20 000 fans de Liverpool présents dans l'enceinte vont recevoir un remboursement correspondant au prix de leur place. "Nous reconnaissons les expériences négatives vécues par ces supporters ce jour-là et, grâce à ce programme, nous rembourserons les supporters qui avaient acheté des billets et qui ont été les plus touchés par les difficultés d'accès au stade", explique l'UEFA. "Nous avons pris en compte un grand nombre de points de vue exprimés à la fois publiquement et en privé et nous pensons avoir mis au point un système complet et équitable", poursuit l'instance européenne du football, organisatrice de la finale. "L'UEFA s'engage à tirer les leçons des événements et coopérera étroitement avec les groupes de supporters, les clubs finalistes, les associations hôtes et les autorités locales afin d'offrir des finales exceptionnelles où chacun peut profiter du jeu dans un environnement sûr, sécurisé et accueillant", indique le communiqué.

L'UEFA avait déjà reconnu ses responsabilités

En février, l'UEFA avait réitéré ses excuses après un rapport d'un groupe d'experts chargé d'établir les responsabilités du fiasco sécuritaire de la finale de l'épreuve reine du vieux continent. "L'UEFA jouait un rôle central dans l'organisation de l'événement et elle aurait dû surveiller, superviser et contribuer aux mesures de sécurité", ont notamment fait valoir les experts. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait dans la foulée du match incriminé les supporters britanniques, les accusant notamment d'avoir falsifiés "massivement" leurs billets. "Des faux récits ont été colportés dans la foulée de cette nuit à Paris, des propos qui ont été depuis totalement réfutés", avait réagi en février le club de Premier League après la publication du rapport indépendant.

Après les événements, plus de 2 000 supporteurs anglais ont notamment déclenché une action collective en justice contre l'UEFA. Un "traumatisme" pour les fans des Reds, encore hanté par Hillsborough. "Ce qui s'est passé à Paris a ravivé les souffrances des familles, des amis et des survivants d'Hillsborough", avait conclu le communiqué du club Liverpool. En 1989, un mouvement de foule avait provoqué le décès de 97 supporters dans le stade Sheffield.