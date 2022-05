Finale de la Ligue des Champions : 35 000 supporters se sont rendus aux abords du Stade de France avec de faux billets ou sans billet, selon la Fédération

La Fédération française de football assure que, en tout, 110 000 personnes se sont présentées au stade. Soit 35 000 de plus que les "75 000 billets édités"..

Il y a eu 35 000 supporters qui se sont rendus samedi lors de la finale de Ligue des champions aux abords du Stade de France avec de faux billets ou sans billet d'entrée, indique mardi 31 mai la Fédération française de football (FFF), dans un communiqué. "Sur la base d'informations recueillies auprès des différents opérateurs publics et privés", la FFF assure que 110 000 personnes se sont présentées au stade.

Dans le détail, la FFF explique que 79 200 personnes ont emprunté les transports en commun, que 21 000 sont venues en bus, 6 000 en taxis et chauffeurs privés et 4 100 avec leurs véhicules particuliers. Au total donc, 110 300 personnes se sont présentées aux entrées du Stade de France, selon la FFF. Soit 35 300 de plus que les "75 000 billets édités", toujours selon la Fédération. Lundi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait déjà indiqué que 30 000 à 40 000 supporters anglais n'avaient pas de billet ou un billet falsifié.

Plus de 1 600 agents de surêté et d'accueil mobilisés, selon la FFF

Toutefois, selon la cellule investigation de Radio France, seuls 69 200 personnes se sont rendues au Stade de France en métro ou en RER et 16 000 en car. Ce qui, pour ces seules catégories de voyageurs, représente donc 15 000 personnes de moins qu'avancées par la FFF. Lundi soir, de source judiciaire, on nous disait "ne pas savoir d'où Gérald Darmanin sortait ces chiffres". Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour "escroquerie en bande organisée" à la suite du signalement fait par la préfecture de police.

La FFF explique par ailleurs que 1 650 agents de surêté et d'accueil ont été mobilisés "en anticipation d'une éventuelle présence de personnes sans billets ou en possession de faux billets". La Fédération française de football précise que "ce dispositif est supérieur de 25% à celui d’un match de l’équipe de France à guichets fermés" et qu’il "a été validé par la préfecture de Police".