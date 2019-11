Incendies, violences, policiers attaqués : la nuit d'Halloween marquée par plusieurs incidents un peu partout en France

Les pompiers sont intervenus de nombreuses fois dans différents endroit d'Île-de-France, mais aussi dans le sud de la France.

La nuit d'Halloween, entre jeudi 31 octobre et vendredi 1er novembre, a été marquée par plusieurs incidents, principalement des incendies, dans plusieurs départements de France, a appris franceinfo.

Yvelines

Huit personnes ont été interpellées dans le département. Des incidents ont eu lieu dans cinq communes : Mantes-la-Jolie, les Mureaux, Chanteloup-les-Vignes, Carrières-sous-Poissy, Trappes. Au total, il y a eu six feux de véhicules, 25 poubelles incendiées, 18 faits différents de jets de projectiles sur des policiers, dont des tirs de mortier.

Seine-Saint-Denis

En tout, sept personnes ont été arrêtées pour violences volontaires en Seine-Saint-Denis. Il y a eu neuf feux de véhicules, 13 poubelles incendiées, neuf jets de projectiles sur des policiers. Le commissariat de la Courneuve a été visé par des tirs de mortiers. Deux engins ont atterri à l'intérieur du bâtiment, par les fenêtres restées ouvertes, précise France Bleu Paris. Il n'y a aucun blessé parmi les policiers, personne n'était présent dans les salles concernées, selon le parquet de Bobigny. Il n'y a eu aucune interpellation.

Hauts-de-Seine

À Colombes, des jeunes porteurs de masques d'Halloween ont caillassé et brûlé plusieurs véhicules. Les policiers ont été la cible de tirs de mortier, ils ont répliqué au flash-ball. Sur le reste du département, il y a eu quelques feux de poubelles en début de nuit.

Haute-Garonne

Les pompiers sont intervenus 29 fois pour des incendies de véhicules et de poubelles à Toulouse et ses alentours, 22 incendies concernaient des poubelles, selon France Bleu Toulouse.

Tarn

Des poubelles et des véhicules ont été incendiés à Gaillac, Castres et Albi, ajoute France Bleu Toulouse.

Hérault

À Béziers, une école et un collège ont été gravement endommagés par plusieurs incendies criminels, ont appris franceinfo et France Bleu Hérault. Aucune interpellation n'a eu lieu. Un pompier a été légèrement blessé en éteignant le feu.

Pyrénées-Atlantiques

À Pau, deux voitures et un camping-car ont été incendiés. Un camion de pompier en intervention sur un des deux feux a été caillassé. Il n'y a pas eu de blessé. À Orthez, vers 6h10, les pompiers sont intervenus pour un véhicule en feu contre la porte du théâtre Francis Planté. Trois voitures en feu ont également été signalées et une vingtaine d'habitants d'un immeuble ont été évacués et mis en sécurité le temps de l'intervention. Vers 7h10, rue d'Aspe, un feu de voiture s'est propagé au garage attenant à une maison. Un couple et ses deux enfants ont été évacués temporairement.