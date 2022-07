Incendies en Gironde : près de 500 personnes évacuées d'Origne et des bourgs alentours

Dans la petite commune d'Origne (Gironde), des maisons désertées, et un inquiétant nuage de fumée. Face au feu galopant, la commune s'est vidée de ses 180 habitants, dans la soirée du jeudi 14 juillet. "Il a fait 4 km en une heure, deux heures, ça a été très, très vite, et on a été dépassés", commente Vincent Dedieu, maire (SE) d'Origne. Dans la matinée du vendredi 15 juillet, un habitant est revenu chez lui, afin de nourrir ses poules. Il est parti dans la nuit avec le strict nécessaire.



Une course contre la montre

En arrivant, il tombe sur l'incendie, tout près du jardin de ses voisins. "Quand tu as ta maison, avec tout ce que tu as fait, tous les travaux que tu as faits, que tu n'as plus de maison, tu perds tout…", déplore-t-il. Les pompiers, eux, se mobilisent près des maisons afin de les protéger. Le village est cerné par les reprises de feu. Depuis jeudi soir, 800 hectares de pins ont brûlé sur la commune. Une course contre la montre est engagée : venir à bout d'un maximum de reprises de feu, avant le retour du vent et des chaleurs extrêmes dans l'après-midi.