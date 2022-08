En Gironde, 700 pompiers restent mobilisés, dont un important contingent d’hommes et de femmes venus d’outre-mer et d’autres pays européens.

Armés de leurs caméras thermiques, des pompiers venus de Polynésie traquent les fumerons en bordure de route, en Gironde. Ils sont une vingtaine, arrivés dans la nuit. "Vingt heures d’avions, plus huit heures de route, c’est un peu long, mais cela vaut le coup", confie l’un d’entre eux. Sur le site de cette ancienne scierie, une partie des 146 Polonais mobilisés sont à pied d’œuvre pour refroidir une terre encore ardente.

Un soutien précieux

Non loin de là, se trouve la base logistique où cohabitent Allemands, Autrichiens, Roumains et Polonais. Sur 650 hommes sur place, la moitié sont étrangers. "On essaye de faire de notre mieux pour éteindre les feux encore actifs dans le sol. C’est une vraie opportunité de pouvoir échanger avec les Français, avec les Allemands", précise un pompier polonais. Un soutien précieux pour les pompiers Français, actifs depuis plus d’un mois. Car une fois le feu fixé, le travail doit continuer.