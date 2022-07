Incendies en Gironde : le suspect remis en liberté et mis "hors de cause", annonce le parquet

L'homme placé en garde à vue, lundi 18 juillet, dans le cadre de l'enquête sur l'origine de l'incendie de Landiras (Gironde) est sorti, libre, dans la nuit de mardi à mercredi et mis "hors de cause", annonce mercredi le parquet de Bordeaux. Selon un dernier bilan mercredi, près de 20 600 hectares de forêt sont partis en fumée dans les incendies en Gironde, dont 13 600 hectares dans celui de Landiras, et près de 36 750 personnes ont été évacuées.

Le Girondin de 39 ans, suspecté d'être à l'origine de plusieurs départs de feu, a été "remis en liberté cette nuit à 1 heure du matin", indique le parquet. "Les expertises, analyses des éléments recueillis et auditions réalisées" mettent "hors de cause" cet homme. L'analyse de la géolocalisation de son téléphone ainsi qu'une enquête de voisinage ont notamment permis d'aboutir à cette conclusion, bien que ces éléments en particulier n'aient pas été "déterminants", précise le parquet de Bordeaux à franceinfo.

L'individu avait déjà été entendu pour des faits de destruction de forêt par substance incendiaire en août 2012 mais la procédure, faute d'élément probant, avait fait l'objet d'un classement pour auteur inconnu.

Concernant l'enquête sur l'origine de l'incendie de Landiras, "les investigations se poursuivent dans le cadre de la flagrance qui a été prorogée pour huit jours supplémentaires", précise le parquet. La "thèse criminelle" est privilégiée par les enquêteurs expliquer le déclenchement de cet incendie.