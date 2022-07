Incendies en Gironde : le niveau de concentration moyenne de particules a baissé "aux alentours de 20-30 microgrammes par m3"

Frederik Meleux, prévisionniste, responsable de Prév’air à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), a indiqué mercredi 20 juillet sur franceinfo que la concentration moyenne de particules en Gironde a baissé "aux alentours de 20-30 microgrammes par m³", en deçà "des seuils réglementaires."

Les incendies en Gironde ont dégagé des nuages de particules. Ils sont remontés jusquà la région parisienne. De fortes odeurs de fumées ont été ressenties à Paris. Airparif, l'agence qui surveille la qualité de l'air en Ile-de-France, a mesuré des concentrations de particules "en forte hausse". Elle les attribue à la fois aux feux en Gironde, amis aussi à "des incendies locaux."

[#QualitéAir] Prévision 20/07

Malgré des °C encore élevées, de meilleures conditions de dispersion des polluants sont attendues ce mercredi avec l'arrivée de nuages. La qualité de l'air sera dégradée sur le nord-est de l'Ile-de-France et moyenne sur le reste de la région pic.twitter.com/0BXHwPrlAU — Airparif (@Airparif) July 20, 2022

En Gironde, "on était à des niveaux de concentration moyenne journalière autour des 80 microgrammes par m³. Aujourd'hui, les relevés sont nettement plus bas. On est aux alentours de 20-30 microgrammes par m³ cube, en deçà des seuils réglementaires", a-t-il indiqué.

Ces particules sont composées essentiellement de carbone, de suie et de matière organique. "On les suit et on regarde les niveaux de concentration dans l'air pour être en mesure d'évaluer des expositions sanitaires et les possibles effets sanitaires", a-t-il expliqué.