Jour et nuit, la lutte contre les incendies de Gironde est maximale. Pour venir à bout des brasiers, les méthodes des pompiers sont assez nombreuses et variées. Ils déclenchent notamment eux-mêmes des feux dit "tactiques" afin de contenir les flammes.

En Gironde, des pompiers charentais prennent leur service à 22 h, avec une mission un peu particulière. Un feu brûle en lisière d’une départementale. Il a été allumé volontairement à l’aide de torches. "C’est un mélange d’essence et de gazole, de manière à ce que cela ne soit pas trop violent à l’allumage", explique un pompier. Ces feux tactiques, aussi appelés "brûlage dirigé" ont pour objectif de carboniser une végétation aride pour ne plus nourrir un incendie qui se rapproche.



Une technique ancienne

"Ce sont des techniques que les anciens utilisaient dans les années 1947-1949 pour contrer les plus gros feux et cela a fait ses preuves. On a des parties qu’on a traité ce soir et qui ont très bien marché", explique Laurent Rougeaux, cadre feux tactiques du Sdis 47. Ce procédé est très risqué, mais il permettra peut-être d’arrêter le feu incontrôlable qui dévore la pinède depuis six jours.