Incendies en Gironde : "Le feu est contenu, mais pas fixé", la lutte "va durer plusieurs semaines", annonce la préfète

Les pompiers continuent de traiter les reprises des deux feux à Landiras et à La Teste-de-Buch qui ont détruit près de 21 000 hectares de forêts. Un peu plus de 30 000 personnes n'ont toujours pas regagner leur logement.

"La nuit sur le front des incendies s'est bien passée puisque le feu a pour l'instant toujours été contenu", a annoncé vendredi 22 juillet sur franceinfo Fabienne Buccio préfète de Gironde et de la région Nouvelle-Aquitaine. "Le feu est contenu, mais pas fixé. La décision d'annoncer qu'il est fixé viendra après une évaluation" réalisée par les pompiers après un survol en hélicoptère, a-t-elle précisé.

Les pompiers continuent de traiter les reprises des deux feux à Landiras et à La Teste-de-Buch qui ont détruit 20 800 hectares de forêt. Près de 6 000 personnes ont pu regagner leur logement à La Teste-de-Buch. "Même s'ils vont dans leur immense majorité retrouver leurs maisons dans le même état, explique Fabienne Buccio, l'environnement autour d'eux va avoir changé, donc c'est quand même traumatisant de voir disparaître cette belle forêt". Il reste un peu plus de 30 000 personnes éloignées de leurs habitations ou maisons de vacances.

La réintégration des habitants se fera "secteur par secteur", détaille la préfète de Gironde et d'ajouter : "On le fait calmement, posément. On entend leur impatience, on la comprend, mais leur sécurité est notre priorité".

"Une solidarité nationale"

Le travail des pompiers dans le département pourrait durer "plusieurs semaines", selon la préfète. "La lutte va encore durer longtemps. Il y a le feu, le fixer, l'éteindre, et puis, il y a le surveiller. On sait que notamment sur un des feux où on a un sol qui est tourbeux, où ça va durer plusieurs semaines".

Des colonnes de pompiers venus en renfort des autres départements ont été libérées, ajoute Fabienne Buccio : "On est un pays organisé, structuré. On bénéficie de la solidarité nationale. Mais petit à petit, on va revenir sur une organisation départementale et c'est normal".