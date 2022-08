Incendies en Gironde et dans les Landes : la forêt dévastée vue du ciel

Du ciel de Gironde, on ne voit plus que du noir et du brun. 7 400 hectares ont été calcinés. Dans la forêt des Landes de Gascogne, le feu est passé si vite, qu’il n’a pas tout consumé. Il reste donc quelques cimes vertes. À Bélin-Béliet (Gironde), le feu a été si violent, que seuls les murs en briques d’un bâtiment sont restés. Au total, 18 maisons et dépendances ont été détruites. D’autres édifices s’en sont sorti indemnes. Ils apparaissent comme des miraculés, debout au milieu des pins calcinés.

Une lutte contre le feu pendant encore plusieurs semaines

650 pompiers œuvrent toujours sur le terrain. Au bord des routes, dans la forêt, ils tracent des pares-feux, comme une diagonale sablonneuse​, afin d’empêcher les sautes de feu. La tâche est immense, mais s’avère presque dérisoire. Un incendie apparaît déjà au loin. 16 hectares ont brûlé à Sanguinet (Landes). La guerre contre les flammes pourrait encore durer plusieurs semaines.