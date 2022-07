Incendies : cinq campings évacués à La Teste-de-Buch, en Gironde

Tout près des campings de La Teste-de-Buch (Gironde), on aperçoit un mur de fumée noire menaçant, et qui avance inexorablement. Dans cette zone très touristique du Pilat, l'incendie s'est déclaré dans l'après-midi du mardi 12 juillet. Dans la nuit, il s'est approché des maisons. Le vent a tourné, et le feu est devenu difficilement maîtrisable.



6 500 vacanciers évacués en urgence

En urgence, cinq campings accueillant 6 500 vacanciers ont été évacués. Dans la matinée, ils ont encore du mal à réaliser. Aucune victime n'est à déplorer, mais le feu continue de s'étendre. "Là, le feu est toujours actif, il est toujours en évolution, donc la lutte va être acharnée aujourd'hui. (...) L'objectif pour nous, c'est de fixer ce feu", explique un pompier. Selon les enquêteurs, l'origine du feu serait accidentelle. Les prochaines heures vont être cruciales.