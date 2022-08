Gironde : un pompier volontaire soupçonné d'être à l'origine d'une trentaine d'incendies

Un pompier volontaire de Gironde a été mis en examen et écroué dimanche 28 août. La justice reproche à cet étudiant de 19 ans d'être à l'origine de 31 incendies intervenus entre le 29 juillet et le 21 août, ce qui lui vaut d'être poursuivi principalement pour "destructions par incendies de bois, forêts, landes, maquis ou plantations d'autrui pouvant causer un dommage aux personnes", selon un communiqué de la procureure de la République de Bordeaux.

Arrêté vendredi matin, ce jeune homme originaire de Lesparre-en-Médoc (Gironde) et pompier volontaire à Soulac-sur-mer a reconnu "pour partie" son implication durant sa garde à vue, d'après la même source. Toujours d'après le parquet, il a ensuite "confirmé ses aveux" devant le juge d'instruction qui lui a signifié dimanche sa mise en examen.

Un secteur restreint dans le nord du Médoc

Durant cette période estivale, une trentaine d'incendies "présentant un caractère volontaire et criminel" avaient été constatés "dans un secteur géographique restreint du nord du Médoc", à Soulac-sur-mer, Le Verdon-sur-mer, Grayant-et-l'Hôpital, Saint-Vivien-de-Médoc et Vensac, selon le parquet. Près de 45 gendarmes ont été mobilisés durant cette période et l'enquête menée par la brigade des recherches de la compagnie de Lesparre et la section de recherches de Bordeaux.

Le département de la Gironde a été touchée cet été par de nombreux incendies incendies dont deux majeurs, à La Teste-de Buch (7 000 hectares en juillet) et Landiras (13 800 ha en juillet puis 7 400 ha en août après une violente reprise de feu).