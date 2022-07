Gironde : la "thèse criminelle privilégiée" pour l'un des deux incendies

"La thèse criminelle est privilégiée" dans l'enquête sur les causes de l'incendie de Landiras, l'un des deux feux qui ont déjà ravagé en Gironde près de 7 700 hectares de forêts depuis mardi, a annoncé vendredi 15 juillet le parquet de Bordeaux. "En l'état des investigations, la thèse criminelle est privilégiée concernant l'incendie de Landiras", a déclaré le parquet, confirmant une information de Sud-Ouest.

Cette hypothèse s'appuie notamment sur des "constatations matérielles" de la police technique et scientifique et des "témoignages", a-t-il expliqué à l'AFP, tout en précisant que "toutes les pistes continuent d'être explorées par les enquêteurs" et qu'"aucune garde à vue n'est en cours". Le feu serait parti d'une bordure de route selon le récit aux enquêteurs d'un témoin qui "a vu un départ d'incendie et une voiture quitter précipitamment les lieux", a relaté une source proche du dossier confirmée par le parquet.

Le témoin "a ensuite essayé d'aller chez lui pour prendre un extincteur mais c'était trop tard, il a tout de suite donné l'alerte", a poursuivi la même source. Selon le parquet, les enquêteurs s'interrogent par ailleurs sur trois autres départs de feu "suspects" qui ont éclaté dans le secteur après le premier incendie. Les investigations ont été confiées aux gendarmes de la brigade de recherches de Langon en cosaisine avec l'antenne locale de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique.