DERRIERE L'IMAGE. Incendies en Gironde : un chevreuil mort sur la plage de Biscarosse, symbole d'une faune sauvage décimée par le feu

Un chevreuil mort, échoué sur une plage. C'est la photo prise par Sébastien Dupuy, mardi 19 juillet, à Biscarrosse (Landes), et postée sur son compte Facebook. En quelques heures, l'image est devenue virale sur les réseaux sociaux. Certains internautes y voient le symbole des dégâts des incendies qui ravagent la Gironde sur les animaux sauvages. Franceinfo a contacté son auteur et les associations de protection des animaux pour en savoir davantage.

Il est près de 8 heures lorsque Sébastien Dupuy, habitant de Salles (Gironde), profite de sa promenade habituelle sur la plage centrale de Biscarrosse, où il possède une résidence secondaire. Une heure idéale pour éviter les touristes, en nombre dans cette station balnéaire du Sud-Ouest. Une masse flottant au bord de l'eau attire son attention. "J'ai été étonné, la plage est bien nettoyée dès le matin durant la saison estivale. Donc dès qu'il y a quelque chose d'échoué, on le remarque tout de suite", explique le Girondin.

La masse en question est un chevreuil mort, qui, au fil des vagues, a fini échoué de tout son long sur le sable. Sa tête est désaxée. L'homme assure avoir pris la photo, puis signalé à des agents de propreté de la mairie présents sur la plage l'existence du cervidé, qui se sont chargés de l'évacuer. Contactée par BFMTV, la mairie de Biscarrosse confirme qu'un chevreuil a bien été retrouvé sur une plage de la commune.

Aucune brûlure n'est visible sur son corps, ce qui conduit Sébastien à formuler un scénario : "Il y a des chances qu'il ait essayé de fuir les incendies de la forêt en se dirigeant du côté de l'océan Atlantique."

"Entre les flammes et la fumée"

Et pour cause : lorsque ce pêcheur occasionnel trouve l'animal, la forêt de La Teste-de-Buch brûle depuis une semaine. Le feu a pris de l'ampleur durant le week-end, et d'impressionnantes fumées ont envahi les plages du secteur dimanche 17 juillet. "Je pense que l'animal s'est trouvé coincé sur la plage, entre les flammes et la fumée, et qu'il n'a pas eu d'autre choix que de sauter [dans l'eau], théorise-t-il. La marée a alors joué son rôle en le rejetant un peu plus au sud, sur la plage de Biscarrosse."

Un scénario jugé probable par Philippe Rocq, président de l'association Secours animalier Sud Bassin, contacté par franceinfo. "Un animal est prêt à tout pour éviter les flammes. C'est dans son instinct de fuir le feu, qui est, pour lui, l'élément le plus dangereux" de la nature, décrit-il. "Il s'agit d'animaux de la forêt. Ils n'ont donc absolument pas conscience du risque que représente l'océan." Cet amoureux de la nature, également bénévole pour la Ligue de protection des oiseaux d'Aquitaine (LPO), le martèle : "Avec les incendies, la faune est en danger. Notamment les animaux les moins rapides comme les écureuils, les petits lézards ou les lapins..."

Ne pas tomber dans le "catastrophisme"

Contactée par franceinfo, la LPO, qui possède un centre de soins pour la faune sauvage en détresse à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), regrette toutefois la diffusion de cette image "avec très peu, voire aucune information" par certains internautes et appelle à ne pas tomber "dans le catastrophisme". Elle a pris le parti d'en recontacter certains. "On leur demande d'ajouter des conseils et notre numéro de téléphone pour que les gens sachent comment agir s'ils tombent sur des animaux en danger", détaille Victoria Buffet, chargée de la communication de l'association.

"Je pense que cette photo n'a pas besoin de commentaire. Elle a touché les gens parce qu'elle parle d'elle-même. Il faut seulement la replacer dans son contexte", analyse de son côté son auteur, Sébastien Dupuy, qui ne se considère pas comme un militant de la cause animale.

" Il n'y avait pas de volonté de dénoncer, ni de militer lorsque j'ai pris la photo. C'était avant tout pour dresser un constat." Sébastien Dupuy, auteur de l'image à franceinfo

La viralité de cette photo s'explique aussi par le manque d'images d'animaux victimes des incendies, selon ce père de deux enfants. "Nous voyons principalement la forêt en feu. Les pompiers n'ont pas pu prendre en photo les animaux brûlés découverts lors de leurs interventions, et c'est bien normal, estime-t-il. Mais, maintenant que la population est davantage en sécurité, elle commence à réaliser ce qu'il se passe pour la faune."

Dans un communiqué publié le 18 juillet, la Fondation 30 millions d'amis s'est ainsi émue du sort de ces habitants de la forêt."De nombreux animaux sauvages ont déjà succombé aux incendies. Parmi les survivants, certains sont percutés sur les routes, désorientés et épuisés", écrit la fondation, qui en appelle "à la vigilance et à la responsabilité de chacun pour restaurer la vie sauvage".