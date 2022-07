"C'est un paysage de désolation terrible", déplore le maire de la Teste-de-Buch en Gironde

"C'est une désolation terrible, il n'y a pas d'autre terme", a réagi ce mardi sur franceinfo Patrick Davet, maire de La Teste-de-Buch. En Gironde, près de 20 000 hectares sont désormais partis en fumée depuis une semaine. "Les pompiers ont rapidement utilisé le mot 'guerre" pour qualifier l'incendie. J'étais surpris mais désormais je comprends pourquoi. Ce feu est un véritable ennemi qui ne s'arrête jamais, il est indomptable. Vous l'attaquez à 20 mètres de haut : il repart à 40. Les flammes avancent, reculent et peuvent tuer des hommes". Patrick Davet a tenu à saluer l'action des sapeurs-pompiers, venus de toute la France : "Ce sont des rudes. Avec eux, nous faisons tout pour maintenir notre cap : qu'il n'y ait aucune victime."

L'élu, qui a passé une partie de la journée auprès des secours, n'a pas caché son émotion face à ces paysages totalement calcinés. "Les campings sont fracassés, cela a brûlé jusqu'aux plages. Je suis né ici, je découvre un spectacle que je n'avais jamais vu. C'est violent. Nous mettrons beaucoup de temps à nous en remettre."

Patrick Davet a également évoqué les semaines à venir et l'entretien de la forêt usagère de La Teste-de-Buch, jugé insuffisant : "Ce n'est plus possible, je ne veux plus de ça : la forêt est infranchissable. Je vais prendre mes responsabilités, on ne peut plus accepter qu'une forêt ne soit pas entretenue." Quant à l'avenir de la saison touristique, il est sans appel : "Il faut oublier et passer à l'année prochaine. On ne va pas envoyer des touristes sur une terre brûlée avec autant de risques. Néanmoins, l'espoir c'est que l'on ait une belle arrière-saison. Parce que malgré tout : ici, l'eau restera toujours bleue. Et la dune toujours jaune."