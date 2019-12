VIDEO. Une vidéo d\'un koala assoiffé emblématique de la crise qui touche l\'Australie

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le comportement inhabituel de ce koala est symptomatique de la crise que connaît actuellement l'Australie. Cet animal assoiffé a été trouvé par des cyclistes près de la ville d'Adélaïde, dans le sud du pays. Normalement, les koalas s'hydratent grâce aux feuilles d'eucalyptus qu'ils mangent. Mais actuellement, les températures très chaudes de l'Australie assèchent les eucalyptus et forcent les koalas à chercher de nouvelles sources d'eau. Le 18 décembre 2019, le record de températures moyennes a même été battu dans le pays : 41.9°C. Les feux qui ravagent l'Australie contribuent aussi à détruire l'habitat naturel de ces animaux. Le gouvernement australien estime que plus de 8000 koalas sont morts à cause des incendies.

Des milliers de personnes s'apprêtent ce mardi 31 décembre à passer la nuit du Nouvel An sur des plages du sud-est de l'Australie où elles se sont réfugiées pour échapper aux gigantesques incendies meurtriers.