Un violent incendie dans un immeuble du 19e arrondissement de Paris, pas de victimes selon un bilan provisoire

Le feu, très puissant, s'est déclaré dans un immeuble situé boulevard MacDonald. Une soixantaine de pompiers sont mobilisés, mais il n'y a pas de victimes déclarées.

Un violent incendie s'est déclaré samedi 6 avril dans le 19e arrondissement de Paris, a appris franceinfo auprès des pompiers. Une soixantaine de pompiers sont mobilisés sur ce feu qui est maîtrisé. Il n'y aurait aucune victime, selon les pompiers, interrogés par un journaliste de franceinfo sur place. Les habitants ont eu le temps d'évacuer l'immeuble.

Plusieurs étages ravagés

Le feu, très puissant, s'est déclaré peu avant 21 heures, dans un immeuble situé au 208 boulevard Macdonald. L'incendie a pris au 2e étage avant de se propager au 5e étage de l'immeuble, "plutôt récent" selon le journaliste de franceinfo sur place. Les pompiers sont rapidement intervenus. "On est toujours en phase d'attaque de l'incendie entre le 3ème et le 5ème étage, et on reconnaît les étages supérieurs", a indiqué à franceinfo le lieutenant colonel Gabriel Plus, porte-parole des pompiers de Paris. "On attaque le feu, on reconnaît les appartements, on procède au sauvetage des personnes qui sont potentiellement coincées dans ces appartements."

L'incendie s'est déclaré peu avant 21h, dans le 19e arrondissement de Paris. (REMI BRANCATO / RADIOFRANCE)

L'immeuble est composé de 6 étages. Les pompiers ont déployé des échelles à coulisses. Ils empruntent aussi les communications existantes "pour pouvoir aller chercher les personnes et les descendre en toute sécurité".

Les voisins ont décrit un incendit très violent, et également une explosion qu'ils auraient entendue peu après le déclenchement de l'incendie. L'élément n'est pas confirmé, mais les pompiers ont indiqué qu'une explosion aurait pu survenir en raison des flammes, peut-être en raison d'une bouteille de gaz car il n'y a pas de gaz de ville dans l'immeuble.