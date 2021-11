Un violent incendie dans un immeuble à Paris fait au moins deux blessés, dont un pompier

Le feu s'est déclaré mardi dans le 13e arrondissement de la capitale. Il a touché deux appartements et une cage d'escalier dans un immeuble.

Au moins deux personnes, dont un pompier et un habitant, ont été blessées mardi 2 novembre au cours d'un violent incendie, qui s'est déclaré en début d'après-midi dans un immeuble du 13e arrondissement de Paris, a appris franceinfo auprès des pompiers. Le feu a pris rue Keufer, à proximité de la porte d'Italie.

Près de 140 pompiers mobilisés

L'incendie a touché deux appartements, situés aux troisième et quatrième étages d'un immeuble de six étages. Il s'est également propagé à la cage d'escalier. Deux personnes ont été blessées, le pompier par un "coup de chaud" et un habitant par intoxication de fumées, selon les sapeurs-pompiers.

Incendie rue Keufer



Bd Massena à éviter, même si le tramway est rétabli



3 blessés par intoxication dont 2 pompiers

Je pense évidemment à eux



Le déploiement @PompiersParis est impressionnant : 47 engins et 136 pompiers mobilisés.



Je les remercie pour leur réactivité ! pic.twitter.com/GGuqbzdpjy — Jérôme Coumet (@jerome_coumet) November 2, 2021

D'importants moyens ont été déployés avec 47 engins et 136 pompiers mobilisés, selon Jérôme Coumet, le maire du 13e arrondissement. Les pompiers précisent que plusieurs sauvetages d'habitants ont rapidement été réalisés et que plusieurs personnes ont été mises en sécurité. La circulation du tramway T3 a également été perturbée au cours de l'intervention.

Tous les habitants de cet immeuble ont dû quitter leur logement, car le gaz et l'électricité ont été coupés pour des raisons de sécurité. Ils sont ce soir accueillis dans leur famille ou dans un gymnase ouvert à proximité.