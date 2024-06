Un incendie a déjà ravagé 600 hectares dans le massif varois des Maures

Des zones restent encore inaccessibles mercredi 12 juin au matin aux 500 pompiers mobilisés toute la nuit sur l’incendie qui s’est déclaré la veille à Vidauban dans le Var. Un feu qui a pris les soldats du feu par surprise car il a plu dimanche, rappelle le président des pompiers du Var, étonné également par l’ampleur du sinistre : 600 hectares sont déjà partis en fumée et le feu n’est toujours pas fixé.

Les pompiers craignent que le vent ne se renforce dans la journée et n'attise encore l'incendie. Les prévisions météo indiquent le retour des rafales vers la mi-journée. Après avoir protégé les habitations et leurs occupants, ils essaient désormais de contenir le feu dans les limites actuelles, indiquent-ils dans un point de situation mercredi matin. "Plus de 1 200 mètres totalement traités avec l'appui des forestiers-sapeurs", a ajouté le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) du Var.

Mercredi 12 juin, des sapeurs-pompiers du Gard sont arrivés en renfort sur l'incendie de Vidauban (Var) avec une vingtaine d'engins. (MAXIME GLORIEUX / RADIO FRANCE)

Venus de sept départements (Hérault, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ardèche, Drôme, Vaucluse, Gard), 289 collègues sont arrivés en renfort mercredi matin pour aider les pompiers du Var, des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes déjà sur place. 600 effectifs sont désormais mobilisés sur l'incendie avec 190 engins. Deux Canadair sont à nouveau mobilisés depuis 7 heures mercredi matin. Leurs réservoirs peuvent contenir jusqu'à 6 000 litres d'eau. Un Dash, avion doté d'une capacité de 10 000 litres, est également entré en action.

#FeuDeForêt | Les consignes de sécurité face au feu :

✅Ne pas se rendre sur les lieux

✅Ne pas s’exposer aux risques,

✅Sauf urgence, ne pas saturer les lignes téléphoniques dédiées aux secours,

✅Si votre habitation est dans la zone du feu, laissez les portails ouverts pour… pic.twitter.com/9g8RpTMOhN — Préfet du Var (@Prefet83) June 11, 2024

Aucune victime n'est à déplorer, mais une petite centaine de personnes ont été évacuées préventivement, dont Lydia. "On a vu la fumée se densifier. On a vu les Canadair arriver. Ça grossissait, ça grossissait et ça commençait à venir vers nous avec des vents violents à plus de 70km/h, raconte-telle. Puis, j'ai commencé à voir vraiment que ça devenait grave. Ma mère est partie avec les pompiers et ils sont venus nous dire d'évacuer. Il ne restait que moi sur l'exploitation", raconte-t-elle au micro du journaliste de franceinfo. Cette habitante de La Garde-Freinet a quitté son domicile avec sa famille et ses deux chiens mais l'éleveuse de volailles a laissé 500 animaux derrière elles, ses volailles, des chèvres, moutons et un lama. Elle ne cachait pas son inquiétude : "Avant de partir, j'ai vu les flammes aux portes de la maison. Les pompiers ne peuvent plus passer parce que la forêt est trop dense, trop de broussailles et ils sont obligés d'attendre au bord des chemins que le feu arrive".

La quasi-totalité des évacués ont pu regagner leur domicile mercredi matin. Selon le président du Sdis du Var, il faudra plusieurs jours avant d'éteindre définitivement l'incendie. La route départementale 72 est toujours coupée à la circulation entre Vidauban et le Plan de la Tour. La route D48 n’est accessible qu’aux riverains.