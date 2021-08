Turquie : de violents incendies brûlent des villages entiers

De violents incendies font rage en Turquie. Tout un village s'est mobilisé, mardi 3 août, quand les flammes se sont approchées des maisons. Certains luttent contre le feu avec des lances à incendie, mais beaucoup d'habitants n'ont pas de matériel et utilisent des moyens de fortune, comme des bouteilles d'eau, pour tenter de l'étouffer. Un combat qu'ils mènent mais qu'ils savent perdu d'avance. "Je me sens fatigué, impuissant, on ne peut rien faire, nos maisons brûlent, nos forêts", lance un homme.

La panique chez les habitants

La panique touche les habitants quand les flammes atteignent les premières maisons. "L'Etat ne fait rien, si les villageois n'étaient pas là, ça serait encore pire, il n'y a pas assez de pompiers, pas d'avion, pas d'hélicoptère", déplore une habitante. Au moins sept incendies font encore rage sur la côte sud, malgré les moyens aériens envoyés par l'Union européenne et les pays voisins. Le pays a connu 130 incendies en un mois. À ce jour, huit personnes sont décédées dans ces incendies.