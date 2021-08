Tunisie : une trentaine de feux recensés depuis lundi après des chaleurs extrêmes

Une trentaine d'incendies attisés par un épisode de canicule ont été enregistrés depuis lundi en Tunisie dans les régions montagneuses du nord-ouest et dans le centre-ouest du pays, où plusieurs familles ont été évacuées, a annoncé jeudi 12 août la Protection civile.

Sur 28 incendies recensés depuis lundi, huit feux de forêts étaient toujours actifs jeudi en milieu de journée, notamment dans les régions montagneuses du gouvernorat de Jendouba, frontalier avec l'Algérie, à environ 200 km au nord-ouest de la capitale, Tunis. "Quelques foyers de feu sont toujours actifs, mais la plupart de ces incendies ont été maîtrisés", déclare le général Moez Triaa, porte-parole de la Protection civile.

Une vingtaine de familles évacuées

Selon ce porte-parole, les incendies n'ont pas fait de victimes, mais six maisons ont été "partiellement" brûlées. Dix-neuf familles ont été évacuées de Djebal al-Sarj dans la région de Kairouan, dans le centre du pays, et neuf dans la région de Fernanah dans le nord-ouest, ajoute-t-il.

Ces incendies, dont les causes n'ont pu être établies jusqu'ici, ont été attisés par une vague de chaleur qui s'est abattue sur la Tunisie où des records de température ont été enregistrés mardi et mercredi par l'Institut national de la météorologie, en particulier dans le nord et le centre du pays. Le pays a enregistré mercredi un record absolu avec une température de plus de 50°C à Kairouan.