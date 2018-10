Seine-Maritime : un mort, un disparu et huit blessés dans l'incendie d'un immeuble au Tréport

Un incendie s'est déclaré en pleine nuit dans un immeuble du centre-ville du Tréport (Seine-Maritime) et plusieurs habitants se sont réfugiés sur le toit de l'immeuble. Deux personnes ont sauté dans le vide pour échapper aux flammes.

Une personne est morte, une autre est portée disparue et huit personnes ont été blessées dont une grièvement, dans un incendie au Tréport (Seine-Maritime) dans la nuit de jeudi à vendredi 12 octobre, indique France Bleu Normandie.

Le feu a pris dans un immeuble situé en plein centre-ville, rue de la Commune de Paris. Les pompiers ont été alertés vers 00h30.

La personne qui est morte "s’était réfugiée sur le toit et a fini par sauter. Une autre personne a fait de même et est grièvement blessée. Elle a fait un arrêt cardiaque et a pu être réanimée", a expliqué Laurent Jacques, le maire de la commune, à France Bleu Normandie. Par ailleurs, un gendarme a été brûlé et un pompier légèrement intoxiqué par les fumées lors de l’intervention.

Pour l’instant, les circonstances dans lesquelles le feu s’est déclaré restent inconnues.