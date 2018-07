Sécheresse et canicule provoquent de gigantesques feux de forêt en Europe

Quatre Canadairs italiens et français ont été envoyés pour prêter main-forte aux pompiers suédois peu habitués à ce type de catastrophe naturelle. En plus de moyens aériens, la France a envoyé une trentaine de pompiers spécialistes des feux de forêt. Principale difficulté : l'étendue des foyers. "Les endroits sur lesquels nous travaillons sont assez éloignés, car la Suède est un pays immense. C'est une somme de trois incendies qui se sont rejoints et qui soient très proches les uns à côté des autres et qui font environ 13 000 hectares", explique par téléphone le colonel Pierre Schaller, chef du détachement français de la Sécurité civile.

Lettonie, Pologne...

Depuis une semaine, le nord de la Suède se trouve sous une épaisse nappe de fumée. Le feu ravage les forêts du pays. Le manque de moyens de lutte contre les incendies est criant en Suède. Mais c'est tout le nord de l'Europe qui est la proie des flammes. En Lettonie, les pompiers luttent depuis mercredi. La région est touchée par une sécheresse sans précédent et la canicule devrait encore durer plusieurs jours.

