Risques d'incendies : le plan Alarme activé pour le sud de l'Ardèche et de la Drôme

Cette décision a été prise en raison du fort vent prévu jeudi.

Les préfectures de la Drôme et de l'Ardèche ont activé mercredi 4 septembre dans la soirée les plans d'Alerte liée au Risque Météorologique Exceptionnel (Alarme) pour la Drôme provençale et le Sud Ardèche, en raison des risques d'incendies, rapporte France Bleu Drôme Ardèche. Cela concerne 67 communes drômoises (du nord de Montélimar jusqu'à la limite avec le Vaucluse) et 64 communes en Ardèche (du nord d'Aubenas jusqu'à la limite avec le Gard).

Cette décision a été prise en raison du fort vent prévu jeudi. Les pompiers seront prépositionnés sur le terrain. De fortes rafales sont annoncées, principalement dans le sud de la Vallée du Rhône et le Sud Ardèche où la végétation est déjà très sèche.

Chaque préfecture rappelle que la plupart des feux de forêt sont d'origine accidentelle. Elle insiste sur l'importance de ne pas jeter de mégots de cigarettes dans la nature, et de faire attention aux travaux de bricolage qui peuvent générer des étincelles ou encore aux braises des barbecues.