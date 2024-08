Risque incendie : "On a un cocktail assez explosif", alerte le colonel Jérôme Bonnafoux, commandant du SDIS de l'Hérault

"On a un cocktail assez explosif" pour le risque incendie vendredi 9 août, estime sur franceinfo le colonel Jérôme Bonnafoux, commandant du service départemental d’incendie et de secours du département de l’Hérault. Le département est placé en risque de feux de forêts "élevé", ainsi que sept autres départements du sud de la France, selon Météo France. L'Hérault est aussi en vigilance orange canicule, comme quatre autres départements (l'Aude, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône), qui rejoignent les Pyrénées-Orientales, déjà en alerte depuis mardi. Dans le département de l'Hérault, 12 massifs forestiers sont fermés pour des "risques très élevés" d'incendie.

"Depuis quelques semaines, la végétation commence à souffrir de la chaleur", explique le colonel, "et si on ajoute un peu de vent, comme c'est attendu, on a un cocktail assez explosif" en termes de risque incendie. Les pluies tardives cette saison ont également empêché "de débroussailler complètement", ce qui augmente le risque. Trois zones du département sont donc en risque "très sévère" d'incendie, alors que "quand on a une zone à risque très sévère, on peut déjà avoir une journée difficile", alerte Jérôme Bonnafoux. En conséquence, 12 massifs forestiers sont fermés, totalement interdits d'accès aux touristes, qui malheureusement "ne connaissent pas forcément les dangers en risque très sévère".

Vendredi, "ce sont près de 350 sapeurs-pompiers qui seront mobilisés sur le terrain, prêts à intervenir". "La lutte contre les incendies, c'est une question de temps", détaille-t-il, il faut donc "engager d'importants moyens". "En France, la stratégie de lutte, c'est l'attaque massive contre les feux naissants", ainsi, plusieurs "camions de patrouille forestière" seront en place.