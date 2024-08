Risque de feux de forêts "sévère : onze massifs forestiers des Bouches-du-Rhône et de l'Hérault interdits lundi

Sept massifs forestiers des Bouches-du-Rhône seront fermés lundi 19 août en raison de feux de forêt, fait savoir la préfecture du département via un communiqué. Cela concerne les massifs des Alpilles, Chambremont, Castillon, Montagnette, Rougadou, Sulauze, la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer. L'accès aux 19 autres massifs forestiers du département sera autorisé demain, contrairement à dimanche, où il était interdit.

La préfecture évoque un "risque de départ de feux de forêt sévère" avec un mistral "assez fort" jusqu'en milieu d'après-midi, avec "des rafales atteignant 65 km/h".

Six départements en alerte orange

Dans l'Hérault, les massifs concernés sont : Mont Saint-Loup (près d'Agde), Forêt des Pierres-Blanches (près de Sète), Causse d'Aumelas et colline de la Moure, Cirque de Mourèze et Montagne de Liausson.

2 secteurs sont fortement déconseillés au public : Colline du centre Hérault et Plaine viticole coeur d'Hérault et plaines littorales.



Météo France place six départements en alerte orange "feux de forêts", soit "risque élevé" lundi : Bouches du Rhône, Vaucluse, Drôme, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales.